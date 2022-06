Comenzaron los ‘100 días más mortales’: alerta ante accidentes de tráfico provocados por conductores distraídos

“Los conductores jóvenes han crecido con un teléfono en la mano. Ahora es el momento de separar el uso del teléfono de la conducción: los dispositivos móviles no tienen lugar detrás del volante”, dijo Mike Formanowicz, gerente de capacitación de conductores de AAA Western and Central New York. “Animamos a todos los automovilistas a conducir sin distracciones”.