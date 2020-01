Refugio de animales busca hogar para la "peor gata del mundo"

Aseguran que a Perdita le encanta acechar rincones oscuros, se cree la reina de su domicilio, y su actividad favorita es engañar al personal del refugio para que piensen que está enferma, pero no, esa es su expresión natural .

Quienes deseen adoptarla, deben tomar en cuenta que no le gustan: el color rosa, otros gatos, perros, niños, películas de Disney, Navidad y por último, pero no menos importante, no le agradan los abrazos.