Kamala Harris en Noticias 40: vicepresidenta habla de inmigración y el acceso a la información en español en visita a Durham

"Como sabes, la primera pieza de legislación que propusimos después de que asumimos el cargo fue sobre el tema de la inmigración, y para crear un gran plan y un camino a la ciudadanía, lamentablemente, y en particular, los republicanos en el Congreso no están dispuestos a avanzar en un camino. Es triste porque ha habido en el pasado, en los que este tema no era partidista y en el que republicanos y demócratas se unieron en este asunto", enfatizó Harris.