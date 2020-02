“No nos toman en serio porque somos hispanos”: Habla la familia del pintor guatemalteco baleado por accidente

CAROLINA DEL NORTE, High Point.- Un trabajador de origen hispano fue baleado mientras trabajaba en un complejo de apartamentos en Carolina del Norte. Su familia pide justiciar tras conocer que el presunto responsable no afrontará cargos criminales.

Byron Castillo, un trabajador guatemalteco , fue trasladado al hospital Wake Forest Baptist Medical Center el pasado 30 de enero tras recibir un impacto de bala en el pecho. Aunque la familia agradece que este hecho no terminó en una fatalidad, aseguran “ sentirse discriminados ”.

“No nos toman en serio porque somos hispanos. Yo siento que es una injusticia. La ley no está con nosotros”, dijo Candida Castillo, esposa de Byron Castillo.

Entró a un apartamento equivocado

El sujeto no será juzgado

Un investigador del caso le informó a los familiares de Byron que el sujeto no será juzgado tras el incidente. Alegan que, de no haber entrado al apartamento equivocado, este lamentable hecho no habría ocurrido.