Hombre en Charlotte denuncia el secuestro de 11 miembros de su familia, entre ellos su esposa y su hija.

CAROLINA DEL NORTE, Raleigh.-José Benitez, un hombre que radica en Charlotte, en Carolina del Norte, se encuentra en la búsqueda de once miembros de su familia, incluidas su esposa, Griselda Yaneth Sánchez López de 24 años, y su hija Katherine Grisel Benitez Sánchez de 7 años.

De acuerdo al hombre originario de Honduras, todos los miembros de su familia salieron con rumbo a los Estados Unidos hace casi un mes aproximadamente, pero nunca llegaron a su destino. “Recibí una video llamada de mi esposa por WhatsApp desde un Hotel en Coatzacoalcos Veracruz, donde me dijo que el Coyote los moverían a las 8 am del día siguiente, pero no volví a saber de ellos”.