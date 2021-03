Familias de Carolina del Norte verán más dinero en sus tarjetas EBT

¿De cuánto es el aumento en las tarjetas EBT?

Rangel: Los incluidos en la canasta básica como: pan, leche, huevos, verduras, queso, frutas, entre otros. Los productos que no pueden comprarse con la tarjeta EBT son: productos de limpieza, papel higiénico, jabón, bebidas alcohólicas, cigarros o comidas preparadas como los pollos rostizados, pizzas y ensaladas.

Rangel: No, sólo tienen que esperar que les llegue el incremento. A la mayoría de las familias les estaba llegando el incremento del 15%. La diferencia es que será hasta el mes de septiembre.

¿Importa el estatus migratorio y los cupones de alimentos cuentan como carga pública?



Rangel: Si el padre o quien está a cargo no tiene un número de seguro social y los niños si tienen, esa familia puede solicitar ese beneficio a través de sus hijos. Si los papás no tienen un seguro social no serían considerados como carga pública; estarían solicitando el beneficio para sus hijos que nacieron en EEUU.