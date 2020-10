Latinos Vote! estrena anuncio de radio en español en Carolina del Norte

Latinos Vote!, una organización no partidista, fundada para promover el voto latino y "manifestarse en contra de políticos antiinmigrantes", estrenó esta semana un anuncio de radio en español criticando a Donald Trump por su manejo de la crisis de covid-19 y el impacto que la pandemia ha tenido en la comunidad latina.

Titulado simplemente "Biden", el anuncio de 60 segundos empezó a sonar en las radios hispanas de Carolina del Norte el fin de semana del 25 de octubre. La meta, dicen los organizadores, es impulsar el voto entre los latinos que viven en el estado cuando falta solo una semana para las elecciones de 2020.

Se trata de un esfuerzo para "persuadir a los votantes latinos volátiles de Carolina del Norte para que voten por Joe Biden en un estado que pasó de azul a rojo en las elecciones de 2016", dijo la organización en un comunicado de prensa. "El anuncio saturará las ondas de radio durante el día de las elecciones", el 3 de noviembre de 2020.

Puedes escuchar el anuncio en este enlace.

Hay 338,000 latinos elegibles para votar en Carolina del Norte en 2020

Latinos Vote! es una iniciativa de People For The American Way (PFAW), que afirma ser una de las primeras organizaciones en invertir para llegar a los votantes latinos en español en Carolina del Norte hace varios ciclos y dice ser uno de los únicos grupos que invierte en medios en español en todo el estado en 2020. Esta compra de anuncios es la única en la radio en español para las elecciones presidenciales del lado independiente.

Se estima que hay 32 millones de votantes latinos elegibles en todo el país y un estimado de 338,000 votantes latinos elegibles en Carolina del Norte, lo que representa el 4.4 por ciento del electorado del estado, suficiente para cambiar el rumbo en un estado donde en 2016, Trump ganó por menos de 4 puntos porcentuales. Este año, los votantes latinos serán la minoría racial o étnica más grande que participará en una elección presidencial en la nación.

“Los latinos están más motivados que nunca para derrotar a Trump”, dijo Dolores Huerta, miembro de la junta directiva de People For the American Way, líder sindical y de derechos civiles, en el comunicado de prensa. “Cuatro años de agendas políticas de racismo, anti-latinos, anti-inmigrantes que alimentan el odio hacia nuestras familias es suficiente. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que los votantes latinos muestren nuestra fuerza en las urnas y muestren lo que sucede cuando se llega a las comunidades latinas en Carolina del Norte y en todo el país ”.

“Los votantes latinos son críticos en Carolina del Norte si queremos ganar contra Trump”, dijo el presidente de People For the American Way Ben Jealous. “Los habitantes de Carolina del Norte han observado durante décadas cómo el estado ha votado en rojo. Y los votantes latinos, que se ven afectados de manera desproporcionada por el covid-19, se han hartado de Donald Trump, especialmente porque sigue manejando mal la pandemia y causa más daño a las familias latinas que atraviesan esta crisis económica y de salud. Los latinos de Carolina del Norte ya han tenido suficiente".