"Donald Trump está jugando con ustedes": Expresidente del Comité Nacional Republicano

Steele también criticó la intención de Trump de presentarse cada noche de la convención y no solo la última, como es tradición.

"Hoy es el día en el que las cosas deberían importar y debes hacer un balance de lo que te importa, y del tipo de líder que quieres liderar en estos momentos. Y para mí, no es él", agregó Steele. "Entiendo mi papel como ex presidente nacional. Lo entiendo, pero soy estadounidense. Entiendo mi papel como ex líder del partido. Todavía soy estadounidense."