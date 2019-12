Distrito escolar en Carolina del Norte se disculpa por tarea de matemáticas que compara el valor de los esclavos con los blancos

La connotación de las preguntas llamó la atención de Rickey Junior, quien compartió parte de la asignación a través de FB: “Anoche mientras estaba hablando con mi señora. ¡Ella me dice que esta, es una tarea que recibió el hijo de unos de sus amigos en la Escuela Secundaria Kannapolis! Qué pena. ¡De nuevo, las escuelas públicas no son más que supremacía blanca!”.

"Gracias por traer esta tarea a nuestra atención", escribió el distrito. “Además de comunicarnos personalmente con usted para disculparse, también publicamos aquí en nombre de las Escuelas de la Ciudad de Kannapolis para decir que estamos de acuerdo en que la asignación no fue apropiada. Hemos tomado medidas para abordarlo y asegurarnos de que no vuelva a suceder. Todos nosotros en KMS y en las escuelas de la ciudad de Kannapolis nos disculpamos sinceramente con usted y con todos los que se sintieron ofendidos legítimamente, y nos aseguramos de que la tarea no cuente para la calificación de ningún estudiante. Esperamos y promovemos la equidad racial en nuestras escuelas, y esta tarea no cumplió con ese estándar o expectativa en absoluto. Lo sentimos mucho y estamos trabajando para ayudar a garantizar que no vuelva a suceder. Esperamos que acepte nuestras sinceras disculpas y la seguridad de que estamos respondiendo rápidamente para corregir la situación ".