Mamá del niño hispano de 5 años olvidado dentro de un autobús escolar habla con Univision de la terrible experiencia

El hecho se presentó hace algunas semanas. La madre se dio cuenta que su hijo de apenas 5 anos no había llegado a la escuela porque una profesora la llamó preguntándole por el paradero de Caleb. “El día 28 de agosto puse a mi niño en el bus y como a las 9 a.m. me habla la maestra para saber por qué mi niño no había ido a la escuela. Le dije que yo misma puse a mi niño en el bus. Cuando ella me dijo que el niño no estaba en la escuela, yo pensé olvidaron a mi hijo y le pedí por favor ve corriendo a revisar si mi niño estaba en el transporte”.