Desmienten versión de Alguacil Danny Rogers de pronunciarse a favor de inmigrantes

El primer contraste surge en referencia a la propuesta HB370, que Danny Rogers en un comunicado de prensa aseguró rechazar como está planteada actualmente. Por ello, contactamos a su oficina de prensa y su vocero indicó: “El Alguacil apoya la decisión de la Asociación de Sheriff’s sobre las nuevas enmiendas propuestas, (con relación a la HB370), sin embargo, está investigando y proponiendo mejores cambios. (La nueva versión es mejor que la antigua, pero aún no es perfecta)”.

Entre las enmiendas a la HB370 por parte de la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte , se encuentra que “la orden del magistrado vencerá en 96 horas si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no ha asumido la custodia de la persona…”, esto significa que un detenido debe permanecer sin libertad el doble de horas que el establecido por la versión original de 48.

Asimismo, Rogers en su comunicación indica que sostuvo varias reuniones con organizaciones, mismas que refutaron la aseveración. De acuerdo con Siembra NC, el Alguacil del Condado de Guilford no respondió a múltiples ocasiones y citas agendadas con él en las que no se presentó.

De acuerdo con la activista, el Alguacil y su abogado acapararon la conversación y no dieron pauta a las preguntas que la comunidad estaba habida de realizar. “Él no quiso escuchar, no le interesó”.