Ayuda de $335 para gastos escolares: padres tienen hasta el 7 de diciembre para solicitarla

RALEIGH, Carolina del Norte.- Si usted tiene hijos y todavía no ha llenado la solicitud para obtener la ayuda de $335 de la Subvención de Crédito Tributario Extraordinario, sepa que todavía está a tiempo.

Algunas familias de bajos recursos no pudieron aplicar a este programa, por lo que varias entidades legales emitieron una demanda en una corte del condado de Wake para que extendieran las ayudas.

¿Quiénes pueden realizar la aplicación?

De acuerdo al Ncdor, si usted tiene al menos un hijo menor a 16 años, y no estuvo obligado a presentar una declaración de impuestos debido a que no ganó suficiente en 2019, debe llenar una solicitud para recibir los $ 335. Esto aplica para los padres que en 2019 ganaron menos de $ 10,000 si son solteros, o alrededor de $ 20,000 si están casados.

Héctor Campuzano, del Centro de Apoyo Legal de Charlotte, explica que otros padres pueden aplicar: "si tienen algún beneficio como el seguro social, o está desempleado, y no debieron declarar sus impuestos, ellos tendrían que llenar la aplicación", comentó.

Por su parte, la abogada de inmigración Kate Woomer-Deters, del Centro de Justicia de Carolina del Norte, compartió en declaraciones anteriores que el estatus migratorio no sería un impedimento para recibir el pago de estímulo. Las personas que han pagado sus impuestos con el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) recibirán la ayuda para gastos escolares.

“No importa si usaron el ITIN, o el número de seguro social para recibir el cheque. No importa su estatus migratorio", sostuvo.

La abogada además enfatizó que el cheque de $ 335 no contará como carga pública, ni afectará los trámites migratorios en el futuro. "A veces las personas piensan que no pueden recibir el cheque porque va a causar problemas con una solicitud migratoria, pero no es así", agregó.