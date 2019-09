"Asalto a la democracia": republicanos en Carolina del Norte votan para anular veto del gobernador mientras demócratas atendían aniversario del 9/11

"Si esta es la forma en que piensas que funciona la democracia, que verguenza. Esto no es apropiado y lo sabes. Responderás ante el pueblo de Carolina del Norte", dijo la representante demócrata, Deb Butler, mientras le girtaba al presidente de la Cámara Baja: "¿Cómo se atreve a hacer esto, señor Presidente?".

Los republicanos se defienden al decir que en ningún momento dijeron a sus colegas demócratas que no habría votación. Este argumento fue desmentido por el líder demócrata de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, Darren Jackson, en una entrevista con el diario local The News & Observer, en la que aseguró que el representante republicano, David Lewis, le dijo que no habría votos registrados.