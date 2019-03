Arrestan a conductor que presuntamente causó la muerte de un padre hispano

CAROLINA DEL NORTE, Knightdale.-Guadalupe Aguirre clama “¡Justicia!”. Pide que Corey Morgan, el hombre que presuntamente provocó la muerte de su esposo, no sea liberado bajo fianza.

De acuerdo a lo establecido por la ley, un juez no puede suspender la sentencia mínima. Los conductores de nivel I y II son delincuentes reincidentes, personas cuya licencia ha sido revocada, conductores deteriorados, conductores discapacitados que transportan niños pequeños y conductores discapacitados que lastiman a alguien en un accidente.

Cuando un DWI se convierte en un delito mayor es cuando los conductores han tenido tres condenas previas en los últimos siete años, según los registros de la corte, Morgan, de 39 años, tiene cuatro condenas previas por conducir en estado de ebriedad, (DWI); por lo que el estatuto habitual de DWI podría exigir un período de prisión mínimo activo de un año, es decir, una sentencia que no se puede suspender.

La Sra. Guadalupe Aguirre, está siendo asesorada por un abogado para saber cómo actuar ante esta situación. "Aún no me han dicho si nos van a dar alguna indemnización, estamos viendo con el abogado. Mi esposo es el que trabajaba, yo cuido a mis hijos, aún están pequeños, no sé qué vamos a hacer". A Luis Piedra Valdez, le sobreviven tres hijos, de 11, 9 y 4 años.