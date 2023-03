Suspenden venta de alcohol y estacionamientos públicos en las noches del fin de semana en Miami Beach

Las 200 cuadras entre Collins Avenue y Washington Avenue serán cerradas todas las noches a partir del jueves 23 de marzo a las 6:00 pm y reabrirán cada mañana a las 7:00 am., hasta el lunes 27 de marzo de 2023. No habrá disponibilidad de estacionamiento en la calle en Ocean Drive o en Collins Avenue, desde la calle 5 hasta Espanola Way.