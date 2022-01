¿Se debe viajar en crucero en medio de la ola de contagios por la variante ómicron?

Anteriormente, el 23 de diciembre, el crucero de Royal Caribbean, ‘Odyssey of the Seas’, que había salido de Fort Lauderdale, no pudo entrar a Curazao y Aruba, después de que reportaron 55 casos de coronavirus. Todos los pasajeros tuvieron que quedarse en el barco en altamar, hasta que regresaron a Florida el 26 de diciembre.