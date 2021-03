Quiénes califican al TPS otorgado por el gobierno de Joe Biden a las personas de Venezuela

Por su parte, el senador republicano, Marco Rubio , también se refirió a la medida señalando que se alegra mucho que se haya tomado la decisión y que no se debe olvidar que hay que seguir luchando por la libertad de Venezuela. “La solución es una Venezuela democrática”, dijo Rubio.

Estos son los requisitos:

“Muchas de las personas que me llaman ya han iniciado un proceso de asilo, pero yo siempre les recomiendo que si su asilo no es fuerte, si no logran demostrar un miedo creíble, sería preferible cambiar al TPS”, dijo Negar Granado, abogado consultor de inmigración.