Preparación para una pandemia de Coronavirus: 9 preguntas que quizás estés pensando

· Almacenar agua y alimentos por dos semanas. · Revisar medicamentos recetados para garantizar no quedarse sin suministros. · Tener a la mano cualquier medicamento sin receta incluyendo analgesicos, remedios estomacales, medicamentos para la tos y resfriado, líquidos con electrolitos y vitaminas. · Obtener copias y versiones electrónicas de registros de salud de médicos, hospitales, farmacias y otras fuentes, y guardar para referencia personal.

2. ¿Hay lugares que debería evitar? El Centro para Control y Prevención ha publicado advertencias de viaje no esencial para China y Corea del Sur.

No se han emitido advertencias en lugares dentro de las comunidades como escuelas, bibliotecas, centros comerciales o supermercados.

El Centro para Control y Prevención no recomienda que las personas que están sanas usen mascarillas.

Aunque las mascarillas para el público no son recomendadas, el CDC ha publicado una gráfica para mostrarles a las personas que tienen vello facial, cómo usarlas adecuadamente.

4. ¿Si no necesito mascarilla, cómo me protejo de la enfermedad?



Actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por coronavirus, por lo que la mejor manera de prevención es evitar la exposición al virus, según el CDC.