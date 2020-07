Por tercera vez en menos de 24 horas, alcalde de Miami-Dade cambia de opinión sobre los cierres

Un grupo de más de 30 restaurantes locales se habían rehusado a aceptar la nueva norma del cierre y se reunieron para hacer un llamado a las autoridades locales e, incluso, discutieron la opción de llevar la decisión a un tribunal. Pero al final no tuvieron que llegar esto, pues el alcalde los escuchó.

Entre las quejas de los dueños de restaurantes se encuentra que invirtieron miles de dólares para adaptar sus negocios a las reglas de distanciamiento social, y ahora no saben si perderán ese dinero.

Otro cambio sobre las nuevas medidas es que entrarán en funcionamiento el próximo jueves, cuando Gimenez había anunciado que sería el miércoles. La orden todavía no ha sido firmada.

Ante las críticas sobre la inconsistencia en las decisiones, Gimenez se defendió diciendo que no se puede tener un plan a largo plazo, cuando no se sabe lo que va a suceder con el coronavirus. “El virus no tiene un plan”, dijo el alcalde.