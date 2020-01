No maneje ebrio: pueden llevarlo gratis a su casa el fin de semana del Super Bowl

"El Super Bowl a menudo significa buenos momentos con amigos y familiares, pero desafortunadamente la gente toma la mala decisión de conducir ebrio", dijo Mark Jenkins, portavoz de AAA, The Auto Club Group.



"Tow to Go ofrece un viaje confidencial a un lugar seguro y es gratis para los miembros de AAA y no miembros”, durante este fin de semana.