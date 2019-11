“No lo deja dormir a uno”: dreamer de Miami a la expectativa de lo que ocurra con DACA

Contó que antes de graduarse en la secundaria no sabía como iba a conseguir trabajo e ir a la universidad.

“Pude hacerlo porque tuve DACA y eso me cambió la vida, me dio el permiso de trabajo y la licencia”, explicó esta dreamer de Miami.

“Estoy insegura, mi estatus está en el aire, no estoy en paz y eso no lo deja dormir a uno”, lamentó Lorena Malavet.

Los magistrados evaluarán si la decisión de acabar con el DACA es algo que las cortes deben revisar y si es legal. “Perder el DACA sería lo peor que me podría pasar, porque no solo me ayuda a trabajar y seguir adelante, sino contribuir a este país”, dijo la joven.