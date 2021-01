Se informo que la mujer no quiso hacer caso a las peticiones de los empleados del lugar sobre ponerse la mascarilla y se rehusó a salir del lugar, por lo que tuvieron que llamar a las autoridades.

Las autoridades informaron que DiCorrado entró en la tienda de bagels ubicada en la intersección de la calle Glades Road y la carretera U.S. Highway 441 y estaba causando una algarabía porque le pidieron que se pusiera una mascarilla. Ella se negó a hacerlo y tampoco quiso salir de la tienda después de varias solicitudes.

Cuando llegó un oficial, la mujer estaba parada frente al mostrador, gritando a los clientes y empleados que estaban “violando sus derechos", dijo la oficina del sheriff. El uniformado le pidió que se apartara para poder hablar con ella, pero ella no quiso cooperar y procedió a "citar códigos constitucionales y estatutos de discriminación", detalla el reporte de CBS12.

En el video se escucha cuando la mujer le dice al oficial que no tiene derecho de tocarla y insiste que la suelte, mientras este trata de explicarle que debe salir del negocio.

“Quítame las manos de encima. No he hecho nada malo, no soy una criminal”, grita la mujer. Luego le dice que lo que está haciendo es un secuestro.