"Me dio mucha tristeza, ellos cuentan con nuestro dinero": Llega a Miami el último crucero que partió de Cuba

“Fue una suerte, una bendición, porque lamentablemente muchas personas ya no podrán llegar. Yo estuve más interesado en la historia que en el mismo tour, y sí me sorprendió mucho. La gente en Cuba es excelente, la atención muy buena. No estoy de acuerdo con las medidas y que la gente no pueda ir allá”, comentó Vinicio Porras.