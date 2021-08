“Paren con el fetiche de la mascarilla”: Marco Rubio dice que lo único que detendrá las hospitalizaciones son las vacunas

En el video, Rubio dice que la gran mayoría de las personas que están acabando en el hospital no están vacunadas, y que la mayoría de las personas vacunadas no están terminando en el hospital, lo que muestra, según el sentido común, dice Rubio, que si una persona está vacunada lo más seguro es que no contraiga el covid-19, y si no está vacunada lo más seguro es que se contagie, y pueda terminar mal.