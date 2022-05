“El primero que llega, entra”: los nuevos protocolos de policía en el sur de Florida para enfrentar tiroteos masivos

La cronología de hechos en Uvalde reveló que a las 11:28 am el pistolero chocó la camioneta frente a la escuela y disparó a dos personas frente a una funeraria. A las 11:30 am un maestro dentro del colegio llamó al 911 reportando lo ocurrido. A las 11:33 am el pistolero entró al colegio.