"Jamás podrá imaginar el daño que le ha hecho a nuestra familia": hermanos de joven cubano asesinado a puñaladas en Miami

“Todo empieza, según me dijeron, con un pleito a piñazos, y parece que ese infeliz no se detuvo y le hizo eso a mi esposo, me lo mató. Ni con 100 vidas paga lo que hizo ni todo lo que mi esposo hizo por él, tan solo con darle techo para dormir como persona. Acabaron con esta familia. Se llevaron mis sueños y todo. Ojalá dios sea grande y se haga justicia. Pero nunca voy a entender por qué se lo llevó y me hizo esto, no lo merecíamos”, dijo Yesly.