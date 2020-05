Guarderías y centros de cuidado de niños están abiertos pero continúa el temor al contagio de los padres

Ninoska Manzanilla, es la madre de una niña de 18 meses y a pesar de estar trabajando, prefiere quedarse con su hija en casa y no enviarla a la guardería.

“Decidimos no mandar a nuestra bebé al colegio por un tema de seguridad y prevención, a lo mejor es más difícil de controlarlos, ellos no pueden usar tapabocas y guantes, entonces no la mandaríamos en los próximos meses”, explicó preocupada.