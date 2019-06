Expolicía arrestado por negligencia en Parkland permanece en la cárcel hasta que entregue su pasaporte

Por su parte, el Sheriff del Condado de Broward, Gregory Tony, también se refirió el martes al arresto de Peterson. "No podemos cumplir con nuestro compromiso de proteger siempre la seguridad y la seguridad de nuestra comunidad del Condado de Broward sin hacer una evaluación exhaustiva de lo que salió mal ese día", dijo el Sheriff.

"El excomisario Peterson no hizo absolutamente nada para mitigar el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas que mató a 17 niños, profesores y miembros del staff, y dejó heridos a otros 17. No puede haber excusas para su completa inacción y no hay duda de que su inacción costó vidas", dice la declaración.