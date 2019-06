Arrestan a policía de Broward por negligencia durante el tiroteo en Parkland

Una investigación interna llevada a cabo por la oficina del Sheriff del condado de Broward, Gregory Tony, sobre la actuación de siete funcionarios durante la tragedia en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland en febrero 14 del 2018, encontró que dos de ellos, el ex comisario Scott Peterson y el Sargento Brian Miller, procedieron con negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

"No podemos cumplir con nuestro compromiso de proteger siempre la seguridad y la seguridad de nuestra comunidad del Condado de Broward sin hacer una evaluación exhaustiva de lo que salió mal ese día", comentó el Sheriff Gregory Tony.

El Departamento para el Cumplimiento de la Ley de la Florida publicó en su cuenta de Twitter las declaraciones del comisionado Rick Swearingen, sobre el resultado de la investigación. "El excomisario Peterson no hizo absolutamente nada para mitigar el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas que mató a 17 niños, profesores y miembros del staff, y dejó heridos a otros 17. No puede haber excusas para su completa inacción y no hay duda de que su inacción costó vidas", dice la declaración.