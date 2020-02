Estas son las calles cerradas por el Maratón de Miami y el Tropical 5 K el fin de semana

Desde las 4:00 am hasta las 9:00 am del sábado

Cierres desde la noche del sábado hasta la tarde del domingo

La 15th Street en dirección oeste desde el Venetian Causeway hasta North Miami Avenue estará cerrada de 6:25 am a 10:15 am.

North Miami Avenue en dirección sur desde el Noreste de la calle 15th hasta el noroeste de la primera avenida estará cerrado de 6:30 a.m. a 11 a.m.

El noroeste de la primera Avenida sentido oeste y sur y West Flagler desde el norte de North Miami Avenue hasta South Miami Avenue, estarán cerrados de 6:30 a.m. a 10:30 a.m.

South South Miami Avenue estará cerrada desde Southeast First Street hasta South West First Avenue de 6:30 a.m. a 10:35 a.m.