Así fue el debate de los candidatos a la alcaldía de Miami-Dade

Cabe señalar que el candidato Carlos De Armas, no aparecerá en la papeleta, por lo que no fue parte de este debate. Por su parte, la precandidata Ludmilla Domond, quien estaba confirmada para este evento, canceló su participación minutos antes por cuestiones de salud.

Bovo: Aún cuando existe una gran incertidumbre de cómo se llevaría a cabo la Convención Nacional Republicana, Esteban Bovo respondió que si fuese alcalde de Miami-Dade y el evento se lleva a cabo en ese condado, lo haría bajo estrictas medidas de seguridad, donde garantice el uso de mascarillas y el distanciamiento social. “Como alcalde sería sincero con el pueblo: Si queremos asegurarnos debemos tener una conducta donde haya que usar máscaras y distanciamiento social y no se puede ser confuso en los mensajes como se ha hecho”, garantizó.

Levin: “La pandemia sigue destrozando las familias. La nueva alcaldesa tiene que actuar con urgencia para manejar la crisis. Las ideas de ayer no sirven”, comenzó. Sin embargo, aunque confesó que debe de haber un balance entre economía y salud, destacó que se debe abrir la economía con un plan salubrista. “(Ahora mismo) los comerciantes tienen que dar dos pasos atrás. Estoy lista para desde el primer día tener un director médico que de consejos para proteger la salud y abrir la economía a tiempo”.

Suárez: La llegada del coronavirus desplazó a miles de trabajadores a acogerse al desempleo, que en este estado, hoy día, sigue presentando grandes problemas para los desempleados que solicitan el beneficio por ley. El candidato expresó que hablar con el gobernador y presentarle los problemas que han enfrentado los desempleados “esa es la cosa que debe hacer un alcalde y lo hicimos. Pero si el estado no lo hace correctamente, el condado tiene que inmiscuirse y resolver”.

Barley: “No es justo que los ciudadanos no hayan recibido el método de transporte que se les prometió. Me encantaría ver esas rutas que fueron prometidas. Me gustaría crear ciclovías para los ciclistas”, propuso Barley quien se crió en el condado y reconoció pasar desafíos para moverse. Agregó a sus posturas que debe haber un sistema de transporte apropiado para los ciudadanos y turistas. “Es bochornoso”, exclamó al tiempo en que explicaba el mal manejo que han desempeñado los políticos de la zona. De igual manera aseveró que eliminaría el sistema de peajes pensando en las familia que viven “cheque a cheque”.