“Ayúdenme por favor”: lo que pedía el niño de 12 años luego de ser violado y baleado en Miami-Dade

¡Nadie hace nada por socorrerlo!

La noticia de lo ocurrido con el niño indignó a muchas personas quienes en redes sociales expresaron el dolor no solo por lo ocurrido, sino porque los testigos del incidente no le prestaron ayuda al menor, a pesar que estaba sangrando.

"Muy triste ! Se me desgarra el corazón ante esta atrocidad y mas viendo como NADIE hace nada por socorrerlo! Los seres humanos tenemos un corazón muy duro ante la desgracia ajena ! Dios lo acoja en su reino !", escribió Sandra Lozada en Facebook.

Angela González, también comentó en redes sociales que "con solo ver el vídeo quize poder ayudarlo... porque las personas q lo miran venir herido no lo ayudan? Señor hay tanta maldad en este mundo....por eso vivimos como vivimos!. Que Dios sane su alma ...salud y corazón!"

“También hay quienes están cansados de ver ataques a inocentes y otros se paralizan porque no saben qué hacer o tal vez no hacen nada porque ya han visto todo”, explicó la doctora Balinotti.

“También pasa que la gente no quiere sentirse responsable de tener que declarar”, explicó Balinotti.

¿Qué hacer cuando uno se encuentra con la víctima de un delito?

A pesar de querer ayudar, a veces las personas no lo hacen y luego se sienten culpables por no haber asistido a una víctima. En estos casos la psicológa Christina Balinotti recomienda evaluar que la situación no sea de alto riesgo para todos los que están presentes.