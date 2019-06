“Dije que tenían a una terrorista": estudiante nicaragüense impide que alcaldesa de Managua participe en un evento en Miami

Pero la Universidad Internacional de Florida respondió en su cuenta de Twitter. “Ella (Reyna Rueda) no recibió invitación especial, ni es una de las conferencistas del evento. Nuestra meta es promover la democracia”, publicó la universidad.

Por su parte, la comisionada de Sweetwater, Sofía Lacayo, de origen nicaraguense, dijo en una rueda de prensa que no solo no gestionó para que se le impidiera a Rueda asistir a la conferencia, sino que pidió al Departamento de Estado que le revocaran la visa. “Porque nosotros los estadounidenses no patrocinamos terroristas ni violadores de derechos humanos”, dijo la comisionada.