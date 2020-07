Despiden de su trabajo a hombre de Florida que enloqueció cuando le pidieron que usara una mascarilla

"Me estás acosando", le dice el hombre a la persona que graba mientras aprieta los puños. "No te estoy acosando, te estás acercando a mí", responde quien filma; "me siento amenazado", grita el hombre, moviendo los hombros mientras avanza contra la persona. "Retrocede la f-k, baja tu f-king teléfono", continúa en un tono amenazante.