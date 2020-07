Hombre en Florida enloquece cuando le piden que use mascarilla: le grita a una anciana y amenaza a un cliente

A pesar que Florida registra 213,773 casos confirmados de coronavirus y al menos 3,840 muertes , todavía hay residentes que no creen necesario el uso de mascarillas. Y así quedó registrado en video cuando, en Costco Wholesale en el Gulf Coast Town Center en la costa oeste del estado, una anciana le pidió el favor a un hombre que usara cubrebocas, pero este se negó .

"Me estás acosando", le dice el hombre al camarógrafo mientras aprieta los puños. "No te estoy acosando, te estás acercando a mí", responde el hombre que filma; "Me siento amenazado", grita el hombre, moviendo los hombros mientras avanza contra el camarógrafo. "Retrocede la f-k, baja tu f-king teléfono", continúa en un tono amenazante.