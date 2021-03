Cubana en la frontera que pronto dará a luz pide ayuda para entrar más rápido a EEUU

Tania Concepción Oria y Alfonso González Cabrera, una pareja de cubanos quienes esperan una hija viven angustiados porque no saben cuándo podrán pasar desde México a los Estados Unidos.

Tania, aunque con 39 semanas de embarazo aguarda feliz el nacimiento de su hija, está llena de incertidumbre pues todavía no reciben respuesta sobre su situación en la frontera .

La pareja se encuentra en Tamaulipas, bajo el programa de Protocolo de Protección de Migrante, o MPP (por sus siglas en inglés), pero el lugar no es puente de entrada y Tania en cualquier momento dará a luz.

“Me he comunicado con ACNUR (la organización de la ONU encargada de los refugiados que atiende a los inmigrantes en la frontera) dos veces, pero no me han dado respuesta”, dijo Alfonso.