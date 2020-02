Cuatro muertos en un homicidio suicidio que involucra a un agente de protección fronteriza de Florida

A las 3:00 pm de este jueves, unos seis policías ingresaron a la casa de las víctimas, después que una persona alertó a las autoridades que un compañero de trabajo, no se había presentado desde hace varios días. El hombre era un agente de aduanas y protección fronteriza del aeropuerto de Orlando.

"Simplemente me movió en todos los sentidos y me motivó, fue un muy buen amigo. Era muy humilde, muy tranquilo, eso es lo que me gustó de él", dijo Fletcherm un compañero de clases de una de las víctimas menores de edad.