Cuba: activista denuncia cortes en internet por protestas del viernes en la madrugada

“Yo creo que es bueno que la gente se manifieste, pero me parece peligroso que haya un desgaste, y eso lo vimos en Venezuela y también en Nicaragua. Si las protestas no tienen una organización, si no existe, una dirección, se desgastan, y estos sistemas están preparados para ese tipo de reacciones y cómo manejarlas”, añadió Rodiles.