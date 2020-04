Así será la primera fase de reapertura en algunas ciudades del condado Miami-Dade

El miércoles comienza la primera fase de reapertura de algunos espacios públicos en la mayoría de las ciudades del condado Miami-Dade y en las zonas no incorporadas, tras los cierres para prevenir la propagación del coronavirus .

El condado Miami-Dade ha sido de los más flexibles. Los parques estarán abiertos de 7:00 am a 8:00 pm y solo se permite la práctica de deportes como correr, caminar, montar bicicleta y patinar. No se permiten los deportes en equipo o de competencia a excepción de tenis en categoría sencillos, no dobles.