Arrestan a un hombre que amenazó un Publix en Florida porque no tenían mascarillas

El hombre publicó en su cuenta de Facebook que estaba molesto, “porque no hay suficientes personas, en su opinión, usando las máscaras cuando están fuera de casa”, dijo el sheriff del condado.



“Nos damos cuenta de que estos son tiempos estresantes, pero no hay excusa para hacer amenazas como esta. No es una broma. No es solo un mal día. Es un crimen, siempre lo tomaremos en serio y usted irá a la cárcel”, dijeron las autoridades.