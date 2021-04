Un carro choca contra una casa en Miramar: una pareja de adultos mayores resultan con heridas

Francisco Donis, residente de la casa en la que ocurrió el accidente, contó que cerca de las 2:00 am se sintió el estruendo y que sus padres, quienes están de visita y dormían en la habitación contra la que se chocó el vehículo, sufrieron algunas cortaduras por los cristales que se rompieron.

“Vivimos en terror, no los dejo ni que se sienten en el portal de la casa porque es tan peligroso que no queremos ni salir. Me han desbaratado el carro tres veces en un mes”, dijo Francisco Donis.