Video capta a sospechosos presuntamente robando cheques de desempleo en un edificio

"Había algunos cheques que llegaban a diferentes inquilinos, que no corresponde al inquilino o nombres que no estaban registrados aquí", dijo Floridia.

La Oficina del Inspector General del correo de Estados Unidos, que también ha sido notificado sobre estos posibles fraudes, recomiendan que no dejen correo con su nombre a la vista, que use una caja de correo con llave y, si no recibe su cheque, notifique a la oficina que se lo envió. Además, si recibe correo dirigido a otra persona, no lo deje afuera y entréguelo directamente al cartero.