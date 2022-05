“Un error de 4 horas”: Viaja al exterior con permiso de inmigración y no la dejan regresar a Estados Unidos

"Nunca me había animado a viajar, nunca metí el Advanced Parole. Siempre supe que se podía viajar, pero por el miedo a veces uno no sale", dijo Miranda quien es beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) desde el 2015. "En el 2020 me comentaron que mi abuela paterna estaba muy enferma y que preguntaba mucho por mí. Decidí aplicar y gracias a Dios me dieron el permiso".