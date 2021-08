Estas son las personas que califican para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Los Ángeles

Si usted califica debe hablar con su proveedor de salud para confirmar su elegibilidad y pueden recibir la tercera dosis de la vacuna 28 días después de su segunda dosis de Pfizer o Moderna. Sin embargo, recordó que si una persona no tiene estas condiciones de salud "la dosis de refuerzo no es recomendada para el público en general".

El Departamento de Salud informó que aún no se recomienda un refuerzo para las personas que recibieron solo una dosis de Johnson and Johnson. "El FDA aún está evaluando datos sobre la efectividad de la vacuna de Johnson and Johnson en personas inmunocomprometidas".