Sigue estos 3 pasos y obtén tu Real ID en California

Son ya 69 oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en California que abren sus puertas desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm, con el fin de agilizar trámites y reducir tiempos de espera. Sin embargo, no se pueden agendar citas entre las 7:00 am y las 8:00 am, ya que durante esta hora solo se atenderán a los usuarios formados en la fila.