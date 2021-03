“La lista es larga”: las secuelas a largo plazo que puede dejar el coronavirus

Otra de las consecuencias más comunes son los dolores de cabeza . “Es un dolor tipo migraña que varía de persona a persona. Pensamos que hay individuos, por motivos que no sabemos, que aún cuando se recuperaron, el virus se queda en ciertos lugares, y todavía puede actuar. Es una posibilidad, la otra puede ser relacionada con el efecto de la reacción del cuerpo al virus. Es decir, el dolor de cabeza, efectos en el cerebro”, dijo Dodd.

Otro efecto es la “ perdida de la concentración en individuos que han sido afectados en el cerebro, no solamente tienen dolores de cabeza severos, pero también nos dicen que están hablando y de momento como que se les pone una nube y no pueden acordarse, no se pueden concentrar”, dijo Dodd.