"Se fue a trabajar y no regresó": Tragedia en el aeropuerto de Los Ángeles dejó a una familia hispana en luto

"Se fue a trabajar y no regresó. Fue algo muy fuerte su muerte y es algo difícil aceptarlo", dice la viuda, María el Carmen Félix. Barajas fue descrito por sus familiares y amigos como una persona generosa y "muy alegre con una sonrisa contagiosa que deja muchos con el corazón roto".

El accidente ocurrió a las 5:55 a.m. el pasado 9 de mayo donde se construye el llamado "People Mover" que conectará estaciones del Metro y otros servicios de transporte con el LAX.

De acuerdo con el abogado de la familia que ha entablado una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, el accidente se pudo haber evitado. Steve Escobar, quien representa la familia, asegura que hizo falta "unos básicos pasos de soportes más fuertes y no se usaron. Eso fue lo que trágicamente causó la muerte de Juan Barajas".

La señora Félix, quien tiene cuatro hijos entre los cuales uno con necesidades especiales, asegura que han sido meses muy difíciles, de dolor, tragedia, que no todos han podido asimilar. "Mis hijos grandes sí, pero mi niño, que tengo un niño especial, cuando él me pregunta por él es muy difícil que él ya no esté acá con nosotros", dice Félix.