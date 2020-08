Rubén Salazar: el legado de un periodista que dio voz a la comunidad hispana en tiempos de opresión

“Rubén estaba determinado a defender la constitución, tenía desconfianza de los abusos de poder y no le gustaba lo que hacía la policía con los que no eran de raza blanca”, afirma el cinematógrafo, Philip Rodríguez, director del documental The Man in the Middle que será transmitido este sábado 29 de agosto en la aplicación y en la página de Facebook de Univision 34.