Robo de salarios en California: ¿Cómo y dónde puedo reportar?

-Te pagan menos del salario mínimo

-Te pagan menos de lo acordado (incluidas las comisiones, tarifas por pieza o salarios regulares)

-No te dan tus propinas

-No te pagan prima por horas extras

-No te pagan por turnos partidos

-No te pagan vacaciones ni bonos prometidos

-No te pagan los salarios finales en el tiempo debido

-Te niegan tomar ‘breaks’ (pausas) para comer, pausas para descansar, pausas preventivas para refrescarte

-No te permite acumular o usar licencia por enfermedad paga

-Toman deducciones no autorizadas de tu cheque de pago

-Tus cheques de pago no tienen fondos

-No te reembolsan los gastos de trabajo