Anulan multas a vendedores ambulantes tras denunciar agresión a policía de Long Beach

" Me echaron agua fría en la espalda yo voltee para atrás y venían sus hermanas” , dijo Ramírez sobre lo sucedido. Al otro lado de la calle Vivanco dijo que también fue agredido, al parecer por el mismo grupo de personas. Asegura que los individuos le pidieron productos sin pagarle y Vivanco respondió que no.

“Estoy sumamente feliz me siento contento y gracias a ustedes por apoyarnos a mi compañero y a mi en esta situación, como le vuelvo a decir la sentía algo difícil, me sentía frustrado, me sentía triste y me ha vuelto la felicidad otra vez”, dijo Eliu Ramírez.